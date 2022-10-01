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1 октября, 15:44

В Омске из-за взрыва самогонного аппарата разрушилась стена жилого дома

<p>В Омске после взрыва самогонного аппарата разрушилась стена жилого дома. Обложка © t.me /<a href="https://t.me/incident55/1978" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Инцидент Омск</a></p>

В Омске после взрыва самогонного аппарата разрушилась стена жилого дома. Обложка © t.me / Инцидент Омск

В результате взрыва самогонного аппарата, в омской трёхэтажке обрушилась несущая стена. Как сообщает портал "Город 55", ЧП произошло в доме на улице Верхнеднепровская.

В момент взрыва аппарата в квартире находилась хозяйка — 32-летняя местная жительница. Она доставлена в больницу с ожогами средней степени тяжести. От взрыва также рухнула и несущая стена дома. Судя по снимкам, теперь две квартиры трехэтажки превратились в одну.

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В жилом доме в Коломне произошёл взрыв газа, есть пострадавшие

Ранее Лайф рассказывал, что в Нижегородской области частично обрушился мост на дороге регионального значения. Движение по мосту перекрыто, водителям предлагают совершать объезд по дороге Спасское – Варганы. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

Оксана Попова

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