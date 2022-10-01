В Омске из-за взрыва самогонного аппарата разрушилась стена жилого дома

В результате взрыва самогонного аппарата, в омской трёхэтажке обрушилась несущая стена. Как сообщает портал "Город 55", ЧП произошло в доме на улице Верхнеднепровская.

В момент взрыва аппарата в квартире находилась хозяйка — 32-летняя местная жительница. Она доставлена в больницу с ожогами средней степени тяжести. От взрыва также рухнула и несущая стена дома. Судя по снимкам, теперь две квартиры трехэтажки превратились в одну.