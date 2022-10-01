В Омске из-за взрыва самогонного аппарата разрушилась стена жилого дома
В Омске после взрыва самогонного аппарата разрушилась стена жилого дома. Обложка © t.me / Инцидент Омск
В результате взрыва самогонного аппарата, в омской трёхэтажке обрушилась несущая стена. Как сообщает портал "Город 55", ЧП произошло в доме на улице Верхнеднепровская.
В момент взрыва аппарата в квартире находилась хозяйка — 32-летняя местная жительница. Она доставлена в больницу с ожогами средней степени тяжести. От взрыва также рухнула и несущая стена дома. Судя по снимкам, теперь две квартиры трехэтажки превратились в одну.
Ранее Лайф рассказывал, что в Нижегородской области частично обрушился мост на дороге регионального значения. Движение по мосту перекрыто, водителям предлагают совершать объезд по дороге Спасское – Варганы. Жертв и пострадавших в результате ЧП нет.