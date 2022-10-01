В жилом доме в Коломне произошёл взрыв газа, есть пострадавшие

В многоквартирном жилом доме в Коломне (Московская область) взорвался бытовой газ, пятеро человек пострадали. ЧП случилось в девятиэтажном кирпичном здании на проспекте Кирова, 30.

"Произошёл взрыв газовоздушной смеси в квартире на третьем этаже. Повреждена одна перегородка между квартирами. Пострадали в результате происшествия пять человек", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняет ГУ МЧС по Подмосковью, в результате происшествия были эвакуированы 130 человек. На данный момент они уже вернулись домой.