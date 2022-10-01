Кабмин на год продлил выплаты на ипотеку для многодетных семей

Кабмин продлил на год предоставление выплат в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки для многодетных семей. Информация об этом следует из официального сообщения Правительства РФ.

"Правительство приняло решение продлить программу поддержки многодетных семей, благодаря которой они могут получить от государства 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сообщили в пресс-службе.

Воспользоваться данной мерой могут семьи, где третий или последующий ребёнок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года. В 2023–2024 годах из федерального бюджета на эти цели намерены выделить порядка 90 млрд рублей.