Берлускони призвал новое правительство Италии не менять политику в отношении России

Новое правительство Италии должно придерживаться прежней линии во взаимоотношениях с Россией. Об этом заявил газете La Stampa бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони и лидер партии "Вперёд, Италия".

"(Отношение. — Прим. Лайфа) должно быть точно таким же, как и при предыдущем правительстве. В этом не может быть никаких сомнений", — уточнил политик.

По его словам, он готов первым настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, когда позволят обстоятельства. Однако подобное решение предполагает абсолютное единство Запада, подчеркнул Берлускони.