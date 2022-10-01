Берлускони призвал новое правительство Италии не менять политику в отношении России
Новое правительство Италии должно придерживаться прежней линии во взаимоотношениях с Россией. Об этом заявил газете La Stampa бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони и лидер партии "Вперёд, Италия".
"(Отношение. — Прим. Лайфа) должно быть точно таким же, как и при предыдущем правительстве. В этом не может быть никаких сомнений", — уточнил политик.
По его словам, он готов первым настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, когда позволят обстоятельства. Однако подобное решение предполагает абсолютное единство Запада, подчеркнул Берлускони.
Ранее итальянский политик заявил, что мог бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине. Берлускони также выразил "сожаление и разочарование" из-за того, что Москва, по его мнению, укрепляет "коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения с Евросоюзом.
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