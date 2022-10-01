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1 октября, 07:30

Берлускони призвал новое правительство Италии не менять политику в отношении России

Новое правительство Италии должно придерживаться прежней линии во взаимоотношениях с Россией. Об этом заявил газете La Stampa бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони и лидер партии "Вперёд, Италия".

"(Отношение. — Прим. Лайфа) должно быть точно таким же, как и при предыдущем правительстве. В этом не может быть никаких сомнений", — уточнил политик.

По его словам, он готов первым настаивать на дипломатическом урегулировании конфликта на Украине, когда позволят обстоятельства. Однако подобное решение предполагает абсолютное единство Запада, подчеркнул Берлускони.

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Ранее итальянский политик заявил, что мог бы вместе с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель выступить в качестве посредника для урегулирования конфликта на Украине. Берлускони также выразил "сожаление и разочарование" из-за того, что Москва, по его мнению, укрепляет "коммунистический тоталитаризм Китая" вместо сближения с Евросоюзом.

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Getty Images / Massimo Di Vita / Archivio Massimo Di Vita / Mondadori Portfolio

Татьяна Миссуми

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