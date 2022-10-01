США пригрозили третьим странам ещё "более агрессивными" санкциями за поддержку России
США пригрозили новыми санкциями за поддержку России. Как говорится в заявлении американского Минфина, ограничения теперь будут применяться ещё "более агрессивно".
Согласно документу, это касается лиц, которые оказывают поддержку находящимся под санкциями США или поддерживают "подсанкционную деятельность". Также ограничения могут затронуть структуры из третьих стран за "существенные сделки" по оказанию материальной поддержки Российской армии или оборонно-промышленному сектору.
Кроме того, санкции в отношении иностранных физических и юридических лиц могут ввести за поддержку референдумов, которые проходили в Донбассе и на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей.
Кстати, ранее Госдепартамент Соединённых Штатов в рамках новых антироссийских санкций ввёл визовые ограничения против 910 граждан, включая представителей российских и белорусских военных кругов. Также ограничения затронули Совет Федерации РФ и депутатов Госдумы, которых ранее миновали подобные меры.
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