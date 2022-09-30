В Конгрессе США заявили о непоколебимости Путина, несмотря на санкции
National Interest: В Конгрессе США признали "непоколебимость" Путина, несмотря на санкции
Конгресс США признал провал введённых в отношении России санкций, которые не изменили политику Москвы и навредили американской экономике. Об этом пишет The National Interest.
Законодательный орган провёл слушания под названием "Сохранение давления на Россию и её сторонников: изучение масштабов санкций США и следующих шагов", где должна была быть затронута тема развития санкционной политики, но конгрессмены, представители Минфина и Госдепартамента вынуждены были признать, что Владимир Путин "выглядит непоколебимым".
"Проблема с санкциями заключается в том, что они не применялись либо применялись недостаточно тщательно. Слишком много стран за пределами США и Европы избегали введения санкций против Москвы, тем самым позволяя российской экономике, по сути, остаться на плаву", — сказано в материале.
Кроме того, парламентарии указали на отсутствие единого видения того, какими должны быть цели рестрикций.
Ранее премьер-министр Лиз Трасс заявила, что Британия применит новые санкции против России из-за референдумов. Вместе с тем Трасс прикрепила к посту фотографию, на которой говорится, что она никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе РФ.