В Конгрессе США заявили о непоколебимости Путина, несмотря на санкции

Конгресс США признал провал введённых в отношении России санкций, которые не изменили политику Москвы и навредили американской экономике. Об этом пишет The National Interest.

Законодательный орган провёл слушания под названием "Сохранение давления на Россию и её сторонников: изучение масштабов санкций США и следующих шагов", где должна была быть затронута тема развития санкционной политики, но конгрессмены, представители Минфина и Госдепартамента вынуждены были признать, что Владимир Путин "выглядит непоколебимым".

"Проблема с санкциями заключается в том, что они не применялись либо применялись недостаточно тщательно. Слишком много стран за пределами США и Европы избегали введения санкций против Москвы, тем самым позволяя российской экономике, по сути, остаться на плаву", — сказано в материале.

Кроме того, парламентарии указали на отсутствие единого видения того, какими должны быть цели рестрикций.