НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 сентября, 14:33

В Конгрессе США заявили о непоколебимости Путина, несмотря на санкции

National Interest: В Конгрессе США признали "непоколебимость" Путина, несмотря на санкции

Конгресс США признал провал введённых в отношении России санкций, которые не изменили политику Москвы и навредили американской экономике. Об этом пишет The National Interest.

Законодательный орган провёл слушания под названием "Сохранение давления на Россию и её сторонников: изучение масштабов санкций США и следующих шагов", где должна была быть затронута тема развития санкционной политики, но конгрессмены, представители Минфина и Госдепартамента вынуждены были признать, что Владимир Путин "выглядит непоколебимым".

"Проблема с санкциями заключается в том, что они не применялись либо применялись недостаточно тщательно. Слишком много стран за пределами США и Европы избегали введения санкций против Москвы, тем самым позволяя российской экономике, по сути, остаться на плаву", — сказано в материале.

Кроме того, парламентарии указали на отсутствие единого видения того, какими должны быть цели рестрикций.

США 30 сентября объявят о новых санкциях против РФ из-за присоединения четырёх субъектов

США 30 сентября объявят о новых санкциях против РФ из-за присоединения четырёх субъектов

Ранее премьер-министр Лиз Трасс заявила, что Британия применит новые санкции против России из-за референдумов. Вместе с тем Трасс прикрепила к посту фотографию, на которой говорится, что она никогда не признает Донецкую и Луганскую народные республики, а также Херсонскую и Запорожскую области в составе РФ.

Обложка ©

Kremlin.ru

Артур Лапсаков

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров