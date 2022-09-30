Петербуржец решил судиться с военкоматом после того, как получил повестку

Фрунзенский районный суд зарегистрировал первое в Санкт-Петербурге исковое заявление, в котором местный житель оспорил решение военкомата о его призыве в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила объединённая пресс-служба инстанций города в телеграм-канале.

Согласно заявлению, 22 сентября 2022 года гражданин Бакалинский прибыл в военкомат по повестке для уточнения документов воинского учёта. Но без проведения медосмотра и выяснения наличия основания для отсрочки или освобождения от мобилизации его призвали и вручили оповещение об обязательном вызове в военный комиссариат для отправки к месту прохождения службы в тот же день.

"Бакалинский утверждает, что, так как военная служба противоречит его убеждениям совести, он подал заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую. С решением призывной комиссии он не согласен", — указывается в сообщении.

В связи с этим истец просит Фрунзенский суд признать незаконным и отменить решение призывной комиссии по мобилизации и повестку военкомата, а также освободить его от призыва. Также Бакалинский указал в заявлении, что необходимо применить меры предварительной защиты в виде приостановления решения комиссии. Иск пока не принят к производству.