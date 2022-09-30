Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией, но с другим президентом
Зеленский: Украина не будет проводить переговоров с Россией, пока Путин её президент
Украина не будет проводить переговоров с Россией, пока Владимир Путин занимает пост президента. Соответствующее заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.
"Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", — сказал Зеленский в очередном видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее во время выступления в Кремле Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам. При этом глава государства подчеркнул, что выбор жителей республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей обсуждению не подлежит.
Telegram/Zelenskiy/Official