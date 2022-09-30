НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 сентября, 14:29
4934

Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией, но с другим президентом

Зеленский: Украина не будет проводить переговоров с Россией, пока Путин её президент

Украина не будет проводить переговоров с Россией, пока Владимир Путин занимает пост президента. Соответствующее заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

"Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", — сказал Зеленский в очередном видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Зеленский: Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Зеленский: Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Ранее во время выступления в Кремле Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам. При этом глава государства подчеркнул, что выбор жителей республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей обсуждению не подлежит.

Обложка ©

Telegram/Zelenskiy/Official

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров