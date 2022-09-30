Зеленский заявил о готовности к диалогу с Россией, но с другим президентом

Украина не будет проводить переговоров с Россией, пока Владимир Путин занимает пост президента. Соответствующее заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский.

"Мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом России", — сказал Зеленский в очередном видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.