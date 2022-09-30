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30 сентября, 12:33

Путин: Призываем Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам

Президент России Владимир Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Такое заявление он сделал на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая проходит в пятницу в Кремле.

"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия и немедленно вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Но выбор Донецкой, Луганской Запорожской и Херсонской областей мы обсуждать не будем", — сказал он.

Путин: Вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей

Путин: Вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей

Ранее Владимир Путин попросил почтить минутой молчания память погибших в Донбассе. Он добавил, что мы всегда будем помнить героев Русской весны, всех, кто погиб за право говорить на русском языке, за право жить.

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LIFE / Павел Баранов

Светлана Оперук

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