Путин: Призываем Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам

Президент России Владимир Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. Такое заявление он сделал на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая проходит в пятницу в Кремле.

"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь, все боевые действия и немедленно вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Но выбор Донецкой, Луганской Запорожской и Херсонской областей мы обсуждать не будем", — сказал он.