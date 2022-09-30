Путин попросил почтить минутой молчания память погибших в Донбассе

Президент России Владимир Путин, выступая в Георгиевском зале Кремля, попросил почтить минутой молчания память ополченцев и мирных граждан, погибших в Донбассе.

"Мы всегда будем помнить героев Русской весны, всех, кто погиб за право говорить на русском языке, за право жить. Это воины Донбасса, жертвы "одесской Хатыни", это добровольцы и ополченцы, дети, женщины, старики, русские, украинцы. Это Александр Захарченко, Арсен Павлов и Артём Жога, Ольга Качура", — перечислил президент.

Глава государства попросил зал почтить память Героев Великой России минутой молчания. Зал встал.