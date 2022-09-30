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30 сентября, 14:16

Зеленский: Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Видео подписания документа он опубликовал в своём телеграм-канале.

Зеленский подписывает заявку Украины на вступление в НАТО. Видео © Телеграм-канал Zelenskiy / Official

"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Де-факто cегодня Украина подаёт заявку, чтобы сделать это де-юре. В ускоренном порядке", — сказал он в видеообращении.

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А ранее сегодня стало известно, что и генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит с незапланированным заявлением, тема которого не уточняется. Обращение состоится в 19:00 мск.

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Телеграм-канал Zelenskiy / Official

Александра Вишнякова

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