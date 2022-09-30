Зеленский: Украина подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна подаёт заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Видео подписания документа он опубликовал в своём телеграм-канале.
Зеленский подписывает заявку Украины на вступление в НАТО. Видео © Телеграм-канал Zelenskiy / Official
"Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического союза. Де-факто cегодня Украина подаёт заявку, чтобы сделать это де-юре. В ускоренном порядке", — сказал он в видеообращении.
А ранее сегодня стало известно, что и генсек НАТО Йенс Столтенберг выступит с незапланированным заявлением, тема которого не уточняется. Обращение состоится в 19:00 мск.
Телеграм-канал Zelenskiy / Official