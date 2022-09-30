Путин назвал обещания НАТО не расширяться на восток "грязным обманом"
Обещания западных лидеров не расширять НАТО на восток обернулись грязным обманом. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Твёрдые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом", — сказал глава государства на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий.
По словам президента, Запад рассчитывает на безнаказанность, на то, что ему всё сойдёт с рук, и всё это сходило с рук до сих пор. Путин заметил, что соглашения в области стратегической безопасности летят в мусорную корзину, договорённости, достигнутые на самом высоком политическом уровне, объявляются небылицами, а договоры по противоракетной обороне и ракетам средней и меньшей дальности в одностороннем порядке под надуманными предлогами разорваны.
Ранее Путин заявил, что Запад готов переступить через всё для сохранения неоколониальной системы. Глава государства уверен, что западные страны хотят грабить мир за счёт власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань.
LIFE / Павел Баранов