Путин назвал обещания НАТО не расширяться на восток "грязным обманом"

"Твёрдые обещания не расширять НАТО на восток, как только на них купились наши прежние руководители, обернулись грязным обманом", — сказал глава государства на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий.

По словам президента, Запад рассчитывает на безнаказанность, на то, что ему всё сойдёт с рук, и всё это сходило с рук до сих пор. Путин заметил, что соглашения в области стратегической безопасности летят в мусорную корзину, договорённости, достигнутые на самом высоком политическом уровне, объявляются небылицами, а договоры по противоракетной обороне и ракетам средней и меньшей дальности в одностороннем порядке под надуманными предлогами разорваны.