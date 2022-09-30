Путин: Запад готов переступить через всё для сохранения неоколониальной системы
Запад стремится сохранить неоколониальную систему, с помощью которой он может разграблять мир, и готов переступить ради этого через всё. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии принятия в состав страны четырёх новых территорий.
"Запад готов переступить через всё для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счёт власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань", — сказал российский лидер.
Ранее Путин заявил: западные страны рассчитывали, что Россия развалится в 90-х годах. По словам президента, Западу просто не даёт покоя существование такой великой, огромной страны с её территорией.