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30 сентября, 12:50

Путин: Запад готов переступить через всё для сохранения неоколониальной системы

Запад стремится сохранить неоколониальную систему, с помощью которой он может разграблять мир, и готов переступить ради этого через всё. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии принятия в состав страны четырёх новых территорий.

"Запад готов переступить через всё для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счёт власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань", — сказал российский лидер.

Путин заявил, что Россия не стремится восстановить Советский Союз

Путин заявил, что Россия не стремится восстановить Советский Союз

Ранее Путин заявил: западные страны рассчитывали, что Россия развалится в 90-х годах. По словам президента, Западу просто не даёт покоя существование такой великой, огромной страны с её территорией.

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Kremlin.ru

Варвара Романова

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