Путин: Запад рассчитывал, что Россия развалится в 1990-х годах
Западные страны рассчитывали, что Россия развалится в 90-х годах, ведь им не даёт покоя существование такого государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"Да, в 1991 году Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе", — сказал глава государства на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий.
По словам президента, Западу просто не даёт покоя существование такой великой, огромной страны с её территорией, природными богатствами, ресурсами, народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке.
Ранее Путин заявил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей. Он выразил уверенность, что Федеральное собрание поддержит законы о принятии и образовании в России четырёх новых регионов.
LIFE / Павел Баранов