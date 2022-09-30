Путин: Запад рассчитывал, что Россия развалится в 1990-х годах

Западные страны рассчитывали, что Россия развалится в 90-х годах, ведь им не даёт покоя существование такого государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Да, в 1991 году Запад рассчитывал, что Россия от таких потрясений уже не оправится и дальше развалится сама по себе", — сказал глава государства на церемонии принятия в состав России четырёх новых территорий.

По словам президента, Западу просто не даёт покоя существование такой великой, огромной страны с её территорией, природными богатствами, ресурсами, народом, который не умеет и никогда не будет жить по чужой указке.