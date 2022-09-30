Путин: События на Украине заставили Запад сбросить маски

Правящие круги Запада сбросили маски на фоне событий на Украине и проявили своё истинное нутро. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации четырёх новых территорий, которая в пятницу проходит в Кремле.

"Наши соотечественники, наши братья и сёстры на Украине — родная часть нашего единого народа — своими глазами увидели то, что правящие круги так называемого Запада готовят всему человечеству. Здесь они, по сути, просто сбросили маски, проявили своё истинное нутро", — указал российский лидер.