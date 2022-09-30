Путин заявил, что Россия не предаст выбор людей на освобождённых территориях

Россия не предаст выбор людей на освобождённых территория, которые захотели войти в состав РФ. Об этом завил российский лидер Владимир Путин во время церемонии принятия ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав страны.

"Выбор народов в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем, он сделан. Россия его не предаст", — сказал президент.

Путин отметил, что жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей через поколения пронесли любовь к России и это никто не уничтожит. Как подчеркнул российский лидер, за выбором граждан на освобождённых территориях стоит общая судьба и тысячелетняя история.

"Эту духовную связь люди передавали своим детям и внукам, несмотря на все испытания, пронесли через года любовь к России, и это чувство никто не может в нас уничтожить", — заключил Путин.