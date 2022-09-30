Союзные войска ведут тяжёлый бой в Красном Лимане
МВД ЛНР сообщило о сложном бое в Красном Лимане
В настоящее время в городе Красный Лиман (ДНР) союзные силы ведут сложный бой, противник бросил туда все силы и резервы. Об этом рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Виталий Киселёв.
"В Красном Лимане идёт сложный бой, противник бросил все силы и резервы", — написал он в телеграм-канале.
По словам Киселёва, авиация и артиллерия ВС РФ "плотно работает по противнику на направлении наступления". Полковник также добавил, что в боях за город участвуют четыре боевые тактические группы.
Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман оказался в полукольце украинских военных. Новости с фронта он также назвал "неприятными", однако, по его словам, необходимо объективно оценивать ситуацию и учиться на собственных ошибках. При этом глава республики отметил, что дорога от посёлка Сватово под контролем союзных сил.
ТАСС / Владимир Гердо