В настоящее время в городе Красный Лиман (ДНР) союзные силы ведут сложный бой, противник бросил туда все силы и резервы. Об этом рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Виталий Киселёв.

"В Красном Лимане идёт сложный бой, противник бросил все силы и резервы", — написал он в телеграм-канале.

По словам Киселёва, авиация и артиллерия ВС РФ "плотно работает по противнику на направлении наступления". Полковник также добавил, что в боях за город участвуют четыре боевые тактические группы.