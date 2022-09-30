НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 сентября, 12:33

"Противник бросил все силы и резервы": Союзные войска ведут тяжёлый бой в Красном Лимане

МВД ЛНР сообщило о сложном бое в Красном Лимане

В настоящее время в городе Красный Лиман (ДНР) союзные силы ведут сложный бой, противник бросил туда все силы и резервы. Об этом рассказал помощник министра внутренних дел Луганской Народной Республики (ЛНР) полковник Виталий Киселёв.

"В Красном Лимане идёт сложный бой, противник бросил все силы и резервы", — написал он в телеграм-канале.

По словам Киселёва, авиация и артиллерия ВС РФ "плотно работает по противнику на направлении наступления". Полковник также добавил, что в боях за город участвуют четыре боевые тактические группы.

Союзные силы нашли схроны ВСУ в трубах для орошения полей в Красном Лимане

Союзные силы нашли схроны ВСУ в трубах для орошения полей в Красном Лимане

Ранее сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Красный Лиман оказался в полукольце украинских военных. Новости с фронта он также назвал "неприятными", однако, по его словам, необходимо объективно оценивать ситуацию и учиться на собственных ошибках. При этом глава республики отметил, что дорога от посёлка Сватово под контролем союзных сил.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Исакова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров