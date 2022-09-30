Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что город Красный Лиман оказался в полукольце украинских военных. При этом он отметил, что дорога от посёлка Сватово под контролем союзных сил.

"Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватова под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Глава ДНР добавил, что последние новости можно назвать "неприятными", однако необходимо объективно оценивать ситуацию и учиться на собственных ошибках.