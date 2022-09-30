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Регион
Опубликовано 30 сентября 2022, 09:24
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Пушилин заявил, что ВСУ взяли в полукольцо Красный Лиман

Пушилин заявил, что ВСУ взяли в полукольцо Красный Лиман

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что город Красный Лиман оказался в полукольце украинских военных. При этом он отметил, что дорога от посёлка Сватово под контролем союзных сил.

"Друзья, по Красному Лиману новости тревожные. На данный момент Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватова под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются", — написал Пушилин в телеграм-канале.

Глава ДНР добавил, что последние новости можно назвать "неприятными", однако необходимо объективно оценивать ситуацию и учиться на собственных ошибках.

Союзные силы нашли схроны ВСУ в трубах для орошения полей в Красном Лимане
Союзные силы нашли схроны ВСУ в трубах для орошения полей в Красном Лимане

Накануне стало известно о крайне тяжёлой обстановке в посёлке Дробышево. Как отметил командир отряда "Барс-13" Сергей Фомченков, ВСУ атаковали союзные силы пехотой при поддержке артиллерии и авиации. Также противник активно использовал беспилотники.

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Telegram / Денис Пушилин

Наталья Исакова
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