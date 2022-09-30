Песков: При нежелании Киева вести переговоры Россия делает акцент на продолжении спецоперации
Кремль делает акцент на продолжении специальной военной операции в условиях нежелания украинских властей вести какие-либо переговоры. Такое заявление в беседе с журналистами в пятницу сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В условиях, когда публично украинская сторона неоднократно заявляла о своём нежелании вести какие-либо переговоры, акцент делается на продолжении специальной военной операции", — указал он.
Ранее стало известно, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган попросил Владимира Путина "дать шанс" переговорам с Украиной. Анкара готова стать посредником в диалоге между Москвой и Киевом. А вот сам президент России на днях заявил, что наша страна сделает всё для скорейшего прекращения военного конфликта на территории Украины. Это Киев отказался от переговоров с Москвой и решил пойти военным путём.
Getty Images / Sefa Karacan