Политолог назвал возможные темы выступления Путина в Кремле

Очевидно, что во время выступления в Кремле 30 сентября президент России Владимир Путин будет говорить о вхождении в состав РФ республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, однако это не все темы, которые может затронуть российский лидер. О чём ещё может пойти речь, рассказал политолог Юрий Светов в беседе с газетой "Петербургский дневник".

Эксперт напомнил, что в 2014 году, когда к России присоединяли Крым, Путин говорил об историческом пути полуострова, Крещении Руси, распаде СССР, НАТО, Косове, объединении Германии, о понимании тех, кто "с мирными лозунгами вышел на Майдан, выступая против коррупции, неэффективного госуправления, бедности", и других целях тех, "кто стоял за последними событиями" в Киеве. Теперь же, почти восемь лет спустя, в состав России попросились ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Политолог подчеркнул, что все эти земли исторически русские. Однако сегодняшняя ситуация отличается от событий 2014 года в первую очередь тем, что жители этих четырёх регионов живут под обстрелами.

"Как им гарантировать безопасность, за которую они голосовали? Или их и дальше продолжат обстреливать с украинской стороны?" — задался вопросами Светов, на которые Москве предстоит найти ответы.

Политолог усомнился, что после вхождения республик и областей в состав РФ обстрелы со стороны Украины прекратятся. А значит, для безопасности этих регионов линию соприкосновения с ВСУ придётся отодвинуть. Кроме того, остаётся под вопросом и статус освобождённых земель, нет пока ясности и с федеральным округом, к которому присоединятся эти территории. По словам специалиста, из них могут сформировать новый, восьмой. Светов также выразил надежду, что Путин затронет в выступлении вопросы частичной мобилизации.

Политолог также подчеркнул, что Георгиевский зал Кремля, где состоится подписание документов, — особое торжественное место для России. Именно здесь проходила церемония и в 2014 году.