Сборная России по хоккею после снятия санкций будет играть в сильнейшем дивизионе ЧМ

Сборные России и Белоруссии по хоккею после снятия отстранения будут играть в сильнейшем дивизионе чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Решение было принято на полугодовом конгрессе ИИХФ в турецком Белеке. За возвращение сборных России и Белоруссии в сильнейший дивизион проголосовало 98 делегатов из 119.