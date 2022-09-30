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30 сентября, 09:00

Сборная России по хоккею после снятия санкций будет играть в сильнейшем дивизионе ЧМ

Сборные России и Белоруссии по хоккею после снятия отстранения будут играть в сильнейшем дивизионе чемпионата мира. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Решение было принято на полугодовом конгрессе ИИХФ в турецком Белеке. За возвращение сборных России и Белоруссии в сильнейший дивизион проголосовало 98 делегатов из 119.

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Сборная России по хоккею уже пропустила чемпионат мира 2022 года в Финляндии. Также наша команда не сможет принять участие в следующем первенстве, которое пройдёт с 12 по 28 мая 2023 года в Риге и Тампере.

Ранее Лайф сообщал, что ИИХФ в конце февраля отстранила Россию от участия в международных соревнованиях. Также нашу страну лишили права проведения взрослого и молодёжного чемпионатов мира в 2023 году. В середине марта национальную команду на два года отстранили от участия в Евротуре.

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ФХР

Роман Фейгин

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