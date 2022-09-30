Патриарх Кирилл заразился коронавирусом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заболел коронавирусом, его состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"На ближайшие дни все запланированные встречи и поездки Святейшего Патриарха Кирилла отменяются в связи с заболеванием ковидом, протекающим с выраженными симптомами, и необходимостью постельного режима и изоляции", — говорится в сообщении .

Несколько дней назад Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал всех православных верующих "духовно мобилизовать" свои силы и укрепиться в вере, так как это в результате посодействует и полному примирению российского и украинского народов. Глава Русской православной церкви подчеркнул, что мир "дожил до судьбоносного времени" и сегодня важно "обновить нашу веру, обострить сознание и память".