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30 сентября, 09:13

"Зенит" и "Црвена Звезда" проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге

Петербургский "Зенит" проведёт в ноябре на своём поле товарищеский матч с белградской командой "Црвена Звезда". Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.

"Планируется, что товарищеский матч между "Зенитом" и клубом "Црвена Звезда" пройдёт 22 ноября на "Газпром-арене". Точное время начала игры, а также информация о продаже билетов будут опубликованы дополнительно", говорится в сообщении клубной пресс-службы.

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В июле "Зенит" и "Црвена Звезда" провели товарищескую встречу на стадионе "Фишт" в Сочи. Она завершилась победой российского клуба со счётом 2:1. В его составе по голу забили Андрей Мостовой и Матео Кассьерра.

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ФК "Зенит"

Роман Фейгин

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