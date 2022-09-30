"Зенит" и "Црвена Звезда" проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге
Петербургский "Зенит" проведёт в ноябре на своём поле товарищеский матч с белградской командой "Црвена Звезда". Об этом сообщается на сайте сине-бело-голубых.
"Планируется, что товарищеский матч между "Зенитом" и клубом "Црвена Звезда" пройдёт 22 ноября на "Газпром-арене". Точное время начала игры, а также информация о продаже билетов будут опубликованы дополнительно", — говорится в сообщении клубной пресс-службы.
В июле "Зенит" и "Црвена Звезда" провели товарищескую встречу на стадионе "Фишт" в Сочи. Она завершилась победой российского клуба со счётом 2:1. В его составе по голу забили Андрей Мостовой и Матео Кассьерра.
ФК "Зенит"