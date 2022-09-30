В Башкирии предложили привлечь к спецоперации заключённых

Башкирский парламент (Курултай) внёс в Государственную думу проект закона о привлечении заключённых к спецоперации на Украине или к другим военным действиям для защиты интересов России. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа республики в соцсети "ВКонтакте".

"Законопроект направлен на создание условий для реализации соответствующих положений Основного закона в отношении лиц, отбывающих уголовное наказание. Своим участием в военных действиях в защиту интересов Российской Федерации осуждённый сможет искупить свою вину перед обществом и достичь таким образом целей уголовного наказания", — подчеркнул председатель Государственного собрания Константин Толкачёв.

Согласно проекту, суд может предоставить осуждённому отсрочку отбывания наказания в связи с участием в военных действиях. В дальнейшем парламентарии предлагают засчитывать время участия в спецоперации в срок лишения свободы из расчёта десять дней тюрьмы за одни сутки нахождения на фронте. Если же осуждённый получил ранение, которое не позволит пребывать в зоне военных действий, суд будет решать вопрос о дальнейшем отбывании наказания и его смягчении. Кроме того, отсрочку не смогут получить те, кто совершил преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних до 14 лет и ещё другие тяжкие уголовные правонарушения.

"Отсрочку от отбывания наказания для участия в специальной военной операции предлагается предоставлять осуждённым, которые отбывают наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части, принудительных работ или лишения свободы, при условии добровольного их согласия", — добавили в парламенте.