В результате удара ВСУ по колонне машин в Запорожье погибло более 20 человек

Свыше 20 человек погибли и 34 получили ранения в результате удара украинских военных по автоколонне мирных жителей, планировавших выехать с подконтрольной Киеву территории Запорожья. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах", — написал он в телеграм-канале.

Автомобили находились на авторынке на Ореховском шоссе, где формируется колонна для выезда на освобождённую часть области.





