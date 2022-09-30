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Регион
Опубликовано 30 сентября 2022, 07:36
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В результате удара ВСУ по колонне машин в Запорожье погибло более 20 человек

Рогов сообщил о 23 погибших и 34 раненых в результате удара ВСУ по колонне машин

Свыше 20 человек погибли и 34 получили ранения в результате удара украинских военных по автоколонне мирных жителей, планировавших выехать с подконтрольной Киеву территории Запорожья. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах", — написал он в телеграм-канале.

Автомобили находились на авторынке на Ореховском шоссе, где формируется колонна для выезда на освобождённую часть области.

  • Место прилёта снаряда ВСУ. Фото © Telegram-канал Владимира Рогова
    Место прилёта снаряда ВСУ. Фото © Telegram-канал Владимира Рогова
  • Последствия обстрела украинскими войсками колонны машин. Фото © Telegram-канал Владимира Рогова
    Последствия обстрела украинскими войсками колонны машин. Фото © Telegram-канал Владимира Рогова
  • Последствия обстрела украинскими войсками колонны машин. Фото © Telegram-канал Владимира Рогова
    Последствия обстрела украинскими войсками колонны машин. Фото © Telegram-канал Владимира Рогова

Место прилёта снаряда ВСУ. Фото © Telegram-канал Владимира Рогова

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Появились данные о гибели 30 человек в результате обстрела колонны беженцев со стороны ВСУ
Появились данные о гибели 30 человек в результате обстрела колонны беженцев со стороны ВСУ

Ранее Рогов сообщил об обстреле колонны машин, уточнив, что в результате происшествия есть жертвы и много пострадавших. При этом украинские власти, подчеркнул он, пытаются выдать произошедшее за обстрел со стороны ВС РФ.

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Telegram-канал Владимира Рогова

Артур Лапсаков
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