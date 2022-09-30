В результате удара ВСУ по колонне машин в Запорожье погибло более 20 человек
Рогов сообщил о 23 погибших и 34 раненых в результате удара ВСУ по колонне машин
Свыше 20 человек погибли и 34 получили ранения в результате удара украинских военных по автоколонне мирных жителей, планировавших выехать с подконтрольной Киеву территории Запорожья. Об этом заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На данный момент известно о 23 погибших и 34 раненых мирных запорожцах", — написал он в телеграм-канале.
Автомобили находились на авторынке на Ореховском шоссе, где формируется колонна для выезда на освобождённую часть области.
Ранее Рогов сообщил об обстреле колонны машин, уточнив, что в результате происшествия есть жертвы и много пострадавших. При этом украинские власти, подчеркнул он, пытаются выдать произошедшее за обстрел со стороны ВС РФ.
Telegram-канал Владимира Рогова