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30 сентября, 07:23

Патрушев: США выгодны аварии на "Северных потоках"

Секретарь Совбеза Патрушев заявил, что США выгодны аварии на "Северных потоках"

Аварии на "Северных потоках" выгодны США, в том числе и с экономической точки зрения. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Как он сказал на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ, всё чаще серьёзные вопросы возникают к организаторам клеветнических кампаний, указав, что буквально с первых минут после сообщений об авариях на газопроводах Запад развернул активную кампанию по поиску виновных.

"Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США", — добавил Патрушев.

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Ранее Лайф писал, что сегодня, 30 сентября, в СБ ООН проголосуют по осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях резолюции. А после пройдёт заседание Совбеза по теме терактов на "Северных потоках", созванное по просьбе России.

Напомним, в ночь перед аварией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.

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Сайт Береговой охраны Швеции

Артур Лапсаков

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