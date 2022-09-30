Патрушев: США выгодны аварии на "Северных потоках"

Аварии на "Северных потоках" выгодны США, в том числе и с экономической точки зрения. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Как он сказал на совещании глав органов безопасности и разведслужб стран СНГ, всё чаще серьёзные вопросы возникают к организаторам клеветнических кампаний, указав, что буквально с первых минут после сообщений об авариях на газопроводах Запад развернул активную кампанию по поиску виновных.

"Однако очевидно, что основным выгодополучателем, прежде всего экономическим, являются США", — добавил Патрушев.

Ранее Лайф писал, что сегодня, 30 сентября, в СБ ООН проголосуют по осуждающей референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях резолюции. А после пройдёт заседание Совбеза по теме терактов на "Северных потоках", созванное по просьбе России.