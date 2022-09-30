Ростуризм попросил туроператоров возвращать мобилизованным деньги за туры без удержек
Туроператоры и отельеры могут в приоритетном порядке возвращать мобилизованным гражданам деньги за туры и брони в гостиницах. Соответствующую просьбу представителям отрасли направил Ростуризм.
"В текущих непростых для всех условиях направила туристическому бизнесу (туроператорам, отельерам. — Прим. Лайфа) письма с просьбой оказывать максимальное содействие туристам, призываемым на военную службу в рамках частичной мобилизации", — написала глава ведомства Зарина Догузова в телеграм-канале.
Она попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за туры и брони в отелях и по возможности не удерживать фактически понесённые расходы.
Ранее Лайф сообщал, что Федеральная служба судебных приставов России приостановит взыскание долгов с мобилизованных. Для этого им нужно будет подать заявление на призывных пунктах военкоматов. Однако алименты продолжат вычитаться из выплат мобилизованным.