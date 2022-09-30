Минфин оценил потери банков от списания долгов погибшим мобилизованным заёмщикам

Потери банков от списания долгов погибшим мобилизованным россиянам оцениваются примерно в 1–2% от чистой прибыли. Такие цифры назвал "Известиям" в пятницу глава Комитета Госдумы по финрынку, соавтор законопроекта о кредитных каникулах для заёмщиков с повесткой Анатолий Аксаков. Он отметил, что дискуссии о возможных вариантах компенсации потерь для кредитных организаций продолжаются, однако риски, по оценкам экспертов, не такие большие.