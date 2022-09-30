Минфин оценил потери банков от списания долгов погибшим мобилизованным заёмщикам
Депутат Аксаков: Потери банков от списания долгов погибшим в СВО оценили в 1–2% от чистой прибыли
Потери банков от списания долгов погибшим мобилизованным россиянам оцениваются примерно в 1–2% от чистой прибыли. Такие цифры назвал "Известиям" в пятницу глава Комитета Госдумы по финрынку, соавтор законопроекта о кредитных каникулах для заёмщиков с повесткой Анатолий Аксаков. Он отметил, что дискуссии о возможных вариантах компенсации потерь для кредитных организаций продолжаются, однако риски, по оценкам экспертов, не такие большие.
"По оценкам Минфина, потенциальные потери кредитных организаций — не более 1–2% чистой прибыли", — отметил парламентарий.
Напомним также, что ФССП приостановит взыскание долгов с мобилизованных граждан, для этого им нужно будет подать заявление на призывных пунктах военкоматов. Однако при этом мобилизованные военнослужащие не освобождаются от уплаты алиментов, деньги будут списываться после поступления зарплаты на счёт. Какие кредитные и налоговые поблажки, пособия и отсрочки есть для мобилизованных, Лайф разбирался здесь.
Getty Images / Paula Bronstein