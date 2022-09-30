Лавров назвал целью Запада фрагментацию постсоветского пространства

Цель Запада — ещё больше фрагментировать пространство бывшего СССР, и наиболее яркий результат такого деструктивного курса — превращение Украины в "анти-Россию". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании глав спецслужб стран СНГ.

"Ни для кого не секрет, что философия "разделяй и властвуй" активно применяется Западом в отношении государств бывшего Советского Союза. Цель абсолютно понятна — ещё больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия, вытолкнуть на задворки общемировых процессов", — отметил министр.