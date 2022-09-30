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30 сентября, 07:43

Лавров назвал целью Запада фрагментацию постсоветского пространства

Цель Запада — ещё больше фрагментировать пространство бывшего СССР, и наиболее яркий результат такого деструктивного курса — превращение Украины в "анти-Россию". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совещании глав спецслужб стран СНГ.

"Ни для кого не секрет, что философия "разделяй и властвуй" активно применяется Западом в отношении государств бывшего Советского Союза. Цель абсолютно понятна — ещё больше фрагментировать постсоветское пространство, рассорить наши страны и народы, навязать невыгодные схемы взаимодействия, вытолкнуть на задворки общемировых процессов", — отметил министр.

Путин заявил, что Запад готов превратить в эпицентр кризиса любую страну

Путин заявил, что Запад готов превратить в эпицентр кризиса любую страну

А накануне президент России Владимир Путин на встрече с главами разведок стран СНГ заявил, что Запад хочет спровоцировать конфликты на территории Содружества. По словам российского лидера, достаточно посмотреть на ситуацию на рубежах некоторых стран СНГ.

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Александра Вишнякова

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