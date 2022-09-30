Минобороны: Киев продолжает провокации на ЗАЭС для создания техногенной катастрофы

Киевские власти продолжают создавать угрозы техногенной катастрофы, обстреливая прилегающую к Запорожской атомной электростанции территорию. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодара и территория, прилегающая к атомной станции. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населённого пункта Никополя Днепропетровской области", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков подчеркнул, что ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Радиоактивный фон на станции остаётся в норме.