Минобороны: Киев продолжает провокации на ЗАЭС для создания техногенной катастрофы
Киевские власти продолжают создавать угрозы техногенной катастрофы, обстреливая прилегающую к Запорожской атомной электростанции территорию. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодара и территория, прилегающая к атомной станции. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населённого пункта Никополя Днепропетровской области", — сказал он в ходе брифинга.
Конашенков подчеркнул, что ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Радиоактивный фон на станции остаётся в норме.
Ранее Лайф сообщал, что ВСУ ударили по вспомогательной инфраструктуре Запорожской АЭС. Власти региона отметили, что ситуация "не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы". По их данным, атака была совершена с помощью беспилотника.
ТАСС / Сергей Мальгавко