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Регион
Опубликовано 30 сентября 2022, 11:08
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Минобороны: Киев продолжает провокации на ЗАЭС для создания техногенной катастрофы

Киевские власти продолжают создавать угрозы техногенной катастрофы, обстреливая прилегающую к Запорожской атомной электростанции территорию. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Украинской артиллерией в очередной раз обстреляны жилые кварталы города Энергодара и территория, прилегающая к атомной станции. Удары наносились из района подконтрольного ВСУ населённого пункта Никополя Днепропетровской области", — сказал он в ходе брифинга.

Конашенков подчеркнул, что ответным огнём российской артиллерии огневые средства противника были подавлены. Радиоактивный фон на станции остаётся в норме.

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Ранее Лайф сообщал, что ВСУ ударили по вспомогательной инфраструктуре Запорожской АЭС. Власти региона отметили, что ситуация "не представляет большой опасности с точки зрения ядерной угрозы". По их данным, атака была совершена с помощью беспилотника.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Наталья Исакова
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