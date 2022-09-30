Почти 200 бойцов ВСУ уничтожены российскими силовиками в Краматорске

Вооружённые силы России уничтожили в районе Краматорска до 200 украинских военных и более 30 тонн боеприпасов. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ракетными ударами <...> уничтожено до 200 националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30 тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, удары наносились по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады и по складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в районе города Краматорска ДНР.