Почти 200 бойцов ВСУ уничтожены российскими силовиками в Краматорске
ВС РФ уничтожили до 200 украинских военных и более 30 тонн боеприпасов в Краматорске
Вооружённые силы России уничтожили в районе Краматорска до 200 украинских военных и более 30 тонн боеприпасов. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Ракетными ударами <...> уничтожено до 200 националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30 тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии", — сказал он.
По словам генерал-лейтенанта, удары наносились по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады и по складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в районе города Краматорска ДНР.
Ранее сообщалось, что Российская армия уничтожила украинские цеха по сборке "Грома-2" и "Точки-У" на территории "Южмаша". Генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что это стало результатом высокоточных ударов ВКС России в районе города Днепра.
Telegram / Минобороны России