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30 сентября, 11:04

Почти 200 бойцов ВСУ уничтожены российскими силовиками в Краматорске

ВС РФ уничтожили до 200 украинских военных и более 30 тонн боеприпасов в Краматорске

Вооружённые силы России уничтожили в районе Краматорска до 200 украинских военных и более 30 тонн боеприпасов. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ракетными ударами <...> уничтожено до 200 националистов, 23 единицы военной техники и свыше 30 тонн боеприпасов к ствольной и реактивной артиллерии", — сказал он.

По словам генерал-лейтенанта, удары наносились по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады и по складу ракетно-артиллерийского вооружения 80-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины в районе города Краматорска ДНР.

ВКС России уничтожили мобильную группу радиоразведки ВСУ под Николаевом

ВКС России уничтожили мобильную группу радиоразведки ВСУ под Николаевом

Ранее сообщалось, что Российская армия уничтожила украинские цеха по сборке "Грома-2" и "Точки-У" на территории "Южмаша". Генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что это стало результатом высокоточных ударов ВКС России в районе города Днепра.

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Telegram / Минобороны России

Светлана Оперук

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