ВС РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в небе над ДНР и Николаевской областью

Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в Донецкой Народной Республике и Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее Лайф писал, что в ходе спецоперации были испытаны танки с панорамным прицелом. По словам главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова, прицел совмещён с дистанционной пулемётной установкой. За счёт этого командир может вести стрельбу по живой силе противника как с места, так и в движении, независимо от работы наводчика-оператора.