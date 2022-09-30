ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 сентября 2022, 11:01

ВС РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в небе над ДНР и Николаевской областью

Российские военные сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в Донецкой Народной Республике и Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Клещиевка Донецкой Народной Республики сбит МиГ-29 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Су-25 был сбит средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Терновые Поды Николаевской области, добавил генерал-лейтенант.

Песков: Предстоит освободить всю территорию ДНР в границах 2014 года
Песков: Предстоит освободить всю территорию ДНР в границах 2014 года

Ранее Лайф писал, что в ходе спецоперации были испытаны танки с панорамным прицелом. По словам главнокомандующего Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова, прицел совмещён с дистанционной пулемётной установкой. За счёт этого командир может вести стрельбу по живой силе противника как с места, так и в движении, независимо от работы наводчика-оператора.

BannerImage

Wikipedia

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Игорь Конашенков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar