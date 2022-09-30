ВС РФ поразили взвод американских РСЗО HIMARS ВСУ под Николаевом

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о новых успехах ВС РФ. Так, в частности, российские военные поразили взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS войск Украины в районе Николаева.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаева поражён взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS", — сообщил генерал-лейтенант.

Первые мобилизованные военнослужащие ВС РФ прибыли в зону спецоперации в ДНР

Первые мобилизованные военнослужащие ВС РФ прибыли в зону спецоперации в ДНР

Ранее Лайф рассказывал, что мотострелковое подразделение Центрального военного округа сняло на видео уничтожение отряда Вооружённых сил Украины. Противник попытался прорвать оборону, но ему это не удалось.