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Регион
Опубликовано 30 сентября 2022, 10:59
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ВС РФ поразили взвод американских РСЗО HIMARS ВСУ под Николаевом

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал о новых успехах ВС РФ. Так, в частности, российские военные поразили взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS войск Украины в районе Николаева.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Николаева поражён взвод американских реактивных систем залпового огня HIMARS", — сообщил генерал-лейтенант.

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Ранее Лайф рассказывал, что мотострелковое подразделение Центрального военного округа сняло на видео уничтожение отряда Вооружённых сил Украины. Противник попытался прорвать оборону, но ему это не удалось.

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Варвара Романова
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