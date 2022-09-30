Первые мобилизованные военнослужащие ВС РФ прибыли в зону спецоперации в ДНР

Первые мобилизованные россияне прибыли на территорию Донецкой Народной Республики. Пока все они проходят подготовку на полигонах, которая учитывает полученный в ходе проведения спецоперации опыт. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Мобилизованные военнослужащие ВС РФ прибыли в ДНР. Видео © Telegram / Народная милиция ДНР

"В зону проведения специальной военной операции, на территорию ДНР, прибыли первые военнослужащие, призванные на военную службу по частичной мобилизации, объявленной в России. Сейчас они проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боёв последних месяцев", — говорится в сообщении.

На кадрах, которые опубликовала Народная милиция, показан процесс подготовки солдат. Военнослужащих учат стрелять, правильно передвигаться и занимать выгодные позиции. Кроме того, как рассказали сами мобилизованные, курс боевой подготовки включает в себя так называемое боевое братство — когда солдатам объясняют, как поддерживать друг друга в сложных или вовсе критических ситуациях. Призывники также добавили, что оружие и прочее снаряжение, которое им выдали в рамках подготовки, находится в хорошем состоянии.