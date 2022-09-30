Экономист не увидел ничего удивительного в обрушении курса евро

В резком падении курса евро до уровня 2014 года нет ничего удивительного, однако спрогнозировать такое развитие событий было невозможно ещё полгода назад. Таким мнением с Лайфом поделился экономист Михаил Беляев. Он отметил, что экономика Европы сейчас находится в плачевном состоянии, а именно это и влияет на валюту.

"Мало того, она (экономика. — Прим. Лайфа) ещё и без каких-либо перспектив теперь на восстановление серьёзное после инцидента на газовых трубопроводах. Если раньше была хоть какая-то надежда на то, что Западная Европа одумается, эти трубопроводы будут приведены в действие и экономика получит наконец-то топливные и энергетические ресурсы и сырьё для нормального функционирования, то теперь эти надежды приходится отодвигать ещё на неопределённое время, реализацию этих надежд", — отметил эксперт.

По словам экономиста, на этом фоне валюта и рухнула, чему удивляться не приходится. Однако ещё полгода назад нельзя было предугадать, что события будут развиваться так стремительно. Это не конъюнктурный момент, подчеркнул Беляев.

Он отметил, что достаточно трудно предсказывать, будет ли евро опускаться дальше, потому что "фантазии не хватает, чтобы поставить пределы". Но, по его словам, обрушение было достаточно резким, поэтому валюта может задержаться в этих пределах на некоторое время и даже найти точку опоры. Однако, предвидя то, что экономика Европы после всех инцидентов будет ухудшаться, можно ожидать дальнейшего снижения курса платёжной единицы.

"Тут всё сработало: и новости, и общее состояние. Всё сошлось, на восстановление курса евро рассчитывать вообще не приходится", — заключил Беляев.