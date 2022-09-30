Третьяк ожидает возвращения сборной России на международную арену в 2024 году

Президент ФХР Владислав Третьяк рассчитывает, что в 2024 году сборная России по хоккею снова будет участвовать в международных соревнованиях.

Сегодня было принято решение, что сборные России и Белоруссии по хоккею после снятия отстранения будут играть в сильнейшем дивизионе чемпионата мира. За возвращение нашей команды в элиту проголосовало 98 из 119 делегатов полугодового конгресса ИИХФ в турецком Белеке.

"Большинство членов Международной федерации хоккея проголосовало за возвращение нашей команды. Для нас это не секрет: все мы знаем, как на самом деле в мире относятся к сборной России. Конечно, мы ждём, что нас вернут уже с 2024 года, будем делать для этого всё возможное. Продолжаем работать в ежедневном режиме. Система сборных команд функционирует как обычно", — сказал Третьяк.