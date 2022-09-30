НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 сентября, 09:42

Третьяк ожидает возвращения сборной России на международную арену в 2024 году

Президент ФХР Владислав Третьяк рассчитывает, что в 2024 году сборная России по хоккею снова будет участвовать в международных соревнованиях.

Сегодня было принято решение, что сборные России и Белоруссии по хоккею после снятия отстранения будут играть в сильнейшем дивизионе чемпионата мира. За возвращение нашей команды в элиту проголосовало 98 из 119 делегатов полугодового конгресса ИИХФ в турецком Белеке.

"Большинство членов Международной федерации хоккея проголосовало за возвращение нашей команды. Для нас это не секрет: все мы знаем, как на самом деле в мире относятся к сборной России. Конечно, мы ждём, что нас вернут уже с 2024 года, будем делать для этого всё возможное. Продолжаем работать в ежедневном режиме. Система сборных команд функционирует как обычно", сказал Третьяк.

Здравый смысл: В США не хотят проводить Кубок мира по хоккею без России и идут против мнения Финляндии и IIHF

Здравый смысл: В США не хотят проводить Кубок мира по хоккею без России и идут против мнения Финляндии и IIHF

Сборная России по хоккею уже пропустила чемпионат мира 2022 года в Финляндии. Также наша команда не сможет принять участие в следующем первенстве, которое пройдёт с 12 по 28 мая 2023 года в Риге и Тампере.

Ранее Лайф сообщал, что ИИХФ в конце февраля отстранила Россию от участия в международных соревнованиях. Также нашу страну лишили права проведения взрослого и молодёжного чемпионатов мира в 2023 году. В середине марта национальную команду на два года отстранили от участия в Евротуре.

Обложка ©

ФХР

Роман Фейгин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров