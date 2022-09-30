Неизвестные ограбили дом певца Данко в Крыму

Неизвестные проникли в дом певца Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) в Ялте, куда он вместе с женой и ребёнком переехал два года назад. Как сообщает kp.ru, полицейские уже занимаются расследованием дела о краже со взломом. Причём в этот момент самого певца дома не было.

По словам супруги артиста Марии Силуяновой, инцидент произошёл утром. Она объяснила, что на первом этаже дома идёт стройка, поэтому женщина знает, что с самых ранних часов рабочие уже на месте. Когда она проснулась, то увидела открытые ворота, но не придала значения, подумав, что строители куда-то отошли. Позднее выяснилось, что на тот момент их ещё не было на месте — приехали они только через час. Тогда Силуянова вместе с рабочими осмотрела участок и обнаружила, что неизвестные похитили раскладную лестницу и детский велосипед.

"Да этот ущерб мне совсем не важен. Куда страшнее другое: пока мы с ребёнком спали, неизвестный или неизвестные проникли на участок. Скорее всего, налётчика что-то спугнуло, и он сбежал, не потрудившись закрыть ворота. А если бы он полез в дом?" — подчеркнула женщина.

Обнаружив пропажу, она сразу же вызвала полицию. Сотрудники составили протокол, сняли отпечатки пальцев, а также изъяли записи с ближайших камер наблюдения. Однако Силуянова пожаловалась, что теперь ей страшно ночевать в доме одной с ребёнком. В кратчайшие сроки охранную систему установить не удалось, поэтому супруга артиста позвонила в питомник, откуда ей уже в тот же день привезли двух сторожевых собак. Но даже с такой охраной Силуянова не решается на ночь выключать свет в доме.