Песков заявил, что удары по новым территориям будут расцениваться как агрессия против РФ

Атаки, направленные на территории, которые войдут в состав РФ, будут расцениваться как акт агрессии против Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Ничем иным это не будет", — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли удары со стороны Киева по новым регионам восприняты как агрессия против РФ.