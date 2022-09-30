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30 сентября, 09:38

Песков заявил, что удары по новым территориям будут расцениваться как агрессия против РФ

Атаки, направленные на территории, которые войдут в состав РФ, будут расцениваться как акт агрессии против Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Ничем иным это не будет", — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли удары со стороны Киева по новым регионам восприняты как агрессия против РФ.

Песков: Предстоит освободить всю территорию ДНР в границах 2014 года

Песков: Предстоит освободить всю территорию ДНР в границах 2014 года

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказались за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России. Это должно случиться уже сегодня, 30 сентября.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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