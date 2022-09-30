Песков заявил, что удары по новым территориям будут расцениваться как агрессия против РФ
Атаки, направленные на территории, которые войдут в состав РФ, будут расцениваться как акт агрессии против Москвы. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Ничем иным это не будет", — сказал он, отвечая на вопрос, будут ли удары со стороны Киева по новым регионам восприняты как агрессия против РФ.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказались за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России. Это должно случиться уже сегодня, 30 сентября.
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