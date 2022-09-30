Песков: Россия будет отстаивать позицию по референдумам
Россия продолжит отстаивать свою позицию по референдумам в Донбассе и на освобождённых территориях, доказывая, что весь процесс происходит в рамках международного права. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на высказывания генсека ООН Антониу Гутерриша.
"Российская сторона продолжит отстаивать свою позицию, продолжит продвигать всю аргументацию, которая абсолютно однозначно показывает, что весь процесс происходит в рамках международного права", — подчеркнул представитель Кремля.
Он также добавил, что пока в планах Владимира Путина нет разговора с Гутерришем по поводу референдумов.
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Гутерриш ранее высказал мнение, что любое решение о присоединении этих территорий "не будет иметь юридической силы и заслуживает осуждения". Он также отметил, что голосование "нельзя назвать настоящим выражением народной воли".
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