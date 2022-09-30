Песков: Россия будет отстаивать позицию по референдумам

Россия продолжит отстаивать свою позицию по референдумам в Донбассе и на освобождённых территориях, доказывая, что весь процесс происходит в рамках международного права. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на высказывания генсека ООН Антониу Гутерриша.

"Российская сторона продолжит отстаивать свою позицию, продолжит продвигать всю аргументацию, которая абсолютно однозначно показывает, что весь процесс происходит в рамках международного права", — подчеркнул представитель Кремля.

Он также добавил, что пока в планах Владимира Путина нет разговора с Гутерришем по поводу референдумов.