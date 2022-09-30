НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 сентября, 09:34

В Кремле отметили важность получения зерна беднейшими странами в рамках зерновой сделки

Песков: Важно, чтобы в рамках зерновой сделки зерно получали беднейшие страны

Одним из важнейших аспектов зерновой сделки, заключённой между Россией, Украиной, Турцией и ООН, является то, чтобы зерно поставлялось в беднейшие страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили о нашей позиции. Важно, чтобы она (зерновая сделка. — Прим. Лайфа) продолжалась таким образом, чтобы нуждающиеся в этом зерне беднейшие страны имели возможность его получать в ходе реализации этого процесса", — сказал Песков в ходе общения с журналистами.

Песков уверен, что зерновая сделка должна работать ради изначальной цели

Песков уверен, что зерновая сделка должна работать ради изначальной цели

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что необходимо снять ограничения с российского экспорта продовольствия и удобрений в рамках зерновой сделки.

Обложка ©

Unsplash

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров