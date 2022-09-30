В Кремле отметили важность получения зерна беднейшими странами в рамках зерновой сделки

Одним из важнейших аспектов зерновой сделки, заключённой между Россией, Украиной, Турцией и ООН, является то, чтобы зерно поставлялось в беднейшие страны. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили о нашей позиции. Важно, чтобы она (зерновая сделка. — Прим. Лайфа) продолжалась таким образом, чтобы нуждающиеся в этом зерне беднейшие страны имели возможность его получать в ходе реализации этого процесса", — сказал Песков в ходе общения с журналистами.