Песков предпочёл пресечь безответственные разговоры о ядерной эскалации
Политики, развивающие тему ядерной эскалации, ведут себя безответственно. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Насчёт ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Всё-таки мы призываем всех ответственно себя вести", — сформулировал он позицию Кремля.
Песков лишь предложил всем интересующимся данной темой ознакомиться с ядерной доктриной Российской Федерации, где, по его словам, "всё написано".
Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон решительно ответит в случае применения Россией ядерного оружия в ходе спецоперации на Украине. Комментируя эти слова, глава думского Комитета по международным делам Леонид Слуцкий заметил, что США необходимо лучше изучить российскую ядерную доктрину, прежде чем делать через СМИ заявления об ответном ударе.
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