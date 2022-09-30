Песков предпочёл пресечь безответственные разговоры о ядерной эскалации

Политики, развивающие тему ядерной эскалации, ведут себя безответственно. Такое мнение в беседе с журналистами в пятницу выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Насчёт ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Всё-таки мы призываем всех ответственно себя вести", — сформулировал он позицию Кремля.