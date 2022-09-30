"Объясняем.рф": Контрактники не смогут уволиться в период частичной мобилизации
Контрактники не смогут уволиться со службы в период частичной мобилизации, пишет правительственный портал "Объясняем.рф".
"На период проведения частичной мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены с военной службы в связи с окончанием контракта", — указано в сообщении на сайте.
Согласно данным портала, прекращения действия контракта по истечении срока действия в период частичной мобилизации не предусмотрено, соглашения останутся в силе до окончания специальной военной операции.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.
VK / Минобороны России