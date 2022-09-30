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Опубликовано 30 сентября 2022, 09:29

"Объясняем.рф": Контрактники не смогут уволиться в период частичной мобилизации

Контрактники не смогут уволиться со службы в период частичной мобилизации, пишет правительственный портал "Объясняем.рф".

"На период проведения частичной мобилизации военнослужащие, проходящие военную службу по контракту и не достигшие предельного возраста пребывания на военной службе, не могут быть уволены с военной службы в связи с окончанием контракта", — указано в сообщении на сайте.

Согласно данным портала, прекращения действия контракта по истечении срока действия в период частичной мобилизации не предусмотрено, соглашения останутся в силе до окончания специальной военной операции.

Путин возмутился, что добровольцев при мобилизации "заворачивают обратно"
Путин возмутился, что добровольцев при мобилизации "заворачивают обратно"

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.

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VK / Минобороны России

Анатолий Симоненко
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