НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 сентября, 09:23

Песков: Донбасс и освобождённые территории станут суверенной частью России

После заключения договоров с Москвой Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области станут неотъемлемой частью территории России и Союзного государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации", — сказал он журналистам, добавив, что на них будет распространяться договор о Союзном государстве.

Эксперт назвала плюсы для новых регионов от вхождения в состав России

Эксперт назвала плюсы для новых регионов от вхождения в состав России

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказались за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России. Это должно случиться уже сегодня, 30 сентября.

Обложка ©

VK / ДНР Онлайн

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров