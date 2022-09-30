Песков: Донбасс и освобождённые территории станут суверенной частью России

После заключения договоров с Москвой Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области станут неотъемлемой частью территории России и Союзного государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разумеется, они станут неотъемлемой частью и суверенной территорией Российской Федерации", — сказал он журналистам, добавив, что на них будет распространяться договор о Союзном государстве.

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказались за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России. Это должно случиться уже сегодня, 30 сентября.