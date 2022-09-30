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30 сентября, 09:21

Памятнику Павла I в Павловске "зашили" камзол и починили "рваные сапоги"

В Павловске завершился основной этап реставрационных работ памятника императору Павлу I

<p>Реставрация памятника Павлу I в Павловске. Обложка © Телеканал<a href="https://tvspb.ru/news/2022/09/30/restavratory-pochinili-rvanuyu-obuv-i-dyry-v-kamzole-pamyatnika-pavlu-i" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Санкт-Петербург"</a></p>

Реставрация памятника Павлу I в Павловске. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

В Павловске завершился основной этап реставрационных работ памятника императору Павлу I. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", теперь монумент ждут окраска и золочение букв и геральдического двуглавого орла на обшивке постамента.

Стоит отметить, что к ремонту памятника мастера приступили ещё в июне этого года. В течение нескольких лет горожане и сотрудники музея-заповедника "Павловск" били тревогу. Как и многих людей в преклонном возрасте — первыми скульптуру императора подвели ноги. На сапогах образовались трещины, также "продырявилась" верхняя одежда самодержца.

"Некоторые, глядя на "рваную обувь" и "дырки" в камзоле, сетовали: "Что-то ваш император обносился", — рассказали сотрудники музея телеканалу.

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Наталья Исакова

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