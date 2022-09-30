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30 сентября, 09:21

В Кремле рассказали, как отзыв экспортной лицензии скажется на работе "Турецкого потока"

Песков заявил, что отзыв экспортной лицензии не влияет на работу "Турецкого потока"

Отсутствие экспортной лицензии, которую отозвали из-за новых санкций ЕС у "Турецкого потока", не влияет на работу газопровода, поставки голубого топлива продолжаются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это не влияет на его функционирование, ток газа идёт", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Оператор "Турецкого потока" попросил ЕС возобновить его экспортную лицензию

Оператор "Турецкого потока" попросил ЕС возобновить его экспортную лицензию

Ранее Лайф рассказывал, что оператора "Турецкого потока" лишили экспортной лицензии из-за санкций ЕС. При этом в компании пояснили, что введение новых рестрикций не ограничивает продолжение транспортировки голубого топлива, в связи с чем снабжение газом Турции и европейских стран не пострадает.

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Shutterstock

Александр Юнашев

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