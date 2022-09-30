В Кремле рассказали, как отзыв экспортной лицензии скажется на работе "Турецкого потока"

Отсутствие экспортной лицензии, которую отозвали из-за новых санкций ЕС у "Турецкого потока", не влияет на работу газопровода, поставки голубого топлива продолжаются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это не влияет на его функционирование, ток газа идёт", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что оператора "Турецкого потока" лишили экспортной лицензии из-за санкций ЕС. При этом в компании пояснили, что введение новых рестрикций не ограничивает продолжение транспортировки голубого топлива, в связи с чем снабжение газом Турции и европейских стран не пострадает.