В Кремле рассказали, как отзыв экспортной лицензии скажется на работе "Турецкого потока"
Песков заявил, что отзыв экспортной лицензии не влияет на работу "Турецкого потока"
Отсутствие экспортной лицензии, которую отозвали из-за новых санкций ЕС у "Турецкого потока", не влияет на работу газопровода, поставки голубого топлива продолжаются. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это не влияет на его функционирование, ток газа идёт", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что оператора "Турецкого потока" лишили экспортной лицензии из-за санкций ЕС. При этом в компании пояснили, что введение новых рестрикций не ограничивает продолжение транспортировки голубого топлива, в связи с чем снабжение газом Турции и европейских стран не пострадает.
Новости
Вице-премьер Оверчук: За пять лет товарооборот РФ и Армении вырос в два раза, до $2,6 млрд
сегодня в 09:20
Песков: При нежелании Киева вести переговоры Россия делает акцент на продолжении спецоперации
сегодня в 09:19
"Зенит" и "Црвена Звезда" проведут товарищеский матч в Санкт-Петербурге
сегодня в 09:13
Shutterstock