Вице-премьер Оверчук: За пять лет товарооборот РФ и Армении вырос в два раза, до $2,6 млрд

За пять лет товарооборот России и Армении вырос с 1,35 до 2,6 миллиарда долларов. Об этом заявил вице-премьер страны Алексей Оверчук в интервью "Российской газете".

"На фоне очагов нестабильности по периметру наших границ радует наличие такой позитивной константы, как наши торгово-экономические связи. С 2016 по 2021 год товарооборот России и Армении вырос почти в два раза — с 1,35 до 2,6 млрд долларов", — сказал он.

Оверчук назвал этот рост сбалансированным, ведь удвоился как импорт, так и экспорт в Армению, и всё благодаря тому, что в 2015 году Ереван присоединился к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). Сейчас в этой стране работает более 40 крупных российских компаний. По словам вице-президента РФ, Москва заинтересована в дальнейшем сотрудничестве в торговле и инвестициях, российские предприниматели готовы предложить Армении эффективные решения по развитию транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, цифровой экономики.

Кроме того, Оверчук рассказал, что рост взаимной торговли, экономики Еревана и общие интеграционные достижения происходят в условиях многолетней транспортной блокады. Перспективы её преодоления дадут толчок развитию Армении и всего региона Южного Кавказа, а также прилегающих стран, включая РФ. Причём приток российских инвестиций может составить до пяти миллиардов рублей, подчеркнул вице-президент.

"Это прежде всего проекты в области энергетики, транспорта и логистики, а также добывающей и перерабатывающей промышленности. Вокруг этого будут возникать новые рабочие места, а также многочисленные предприятия малого и среднего бизнеса", — добавил он.

Политик также рассказал, что в рамках ЕАЭС Армения получает экономические выгоды от евразийской интеграции и поддерживает её углубление. Кроме того, именно с подачи Еревана появилась общая цифровая повестка Союза. А теперь при активном участии армянских представителей в организации готовится реформа, которая определит новые стабильные источники финансирования бюджета организации для развития авиастроения, микроэлектроники, фармацевтики и других высокотехнологичных отраслей, поделился Оверчук.

При этом он подчеркнул, что трёхстороння рабочая группа не может работать, игнорируя события, происходящие между Азербайджаном и Арменией, ведь каждое обострение обстановки на границе этих стран тормозит переговорный процесс. По словам вице-президента РФ, обе стороны искренне стремятся к миру и процветанию, чего невозможно достичь, живя в конфликте с соседями. При этом за время работы в формате трёхсторонней рабочей группы участники переговоров определили маршруты, реализация которых может привести к деблокированию региона. Но работа может производиться лишь после того, как Армения и Азербайджан определят правовой режим пересечения границы между странами и движения по этим дорогам.