На церемонии в Кремле подпишут четыре договора о принятии новых субъектов в состав РФ

Сегодня на церемонии в Кремле будут подписаны четыре договора о принятии в состав РФ новых субъектов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Будет выступление президента РФ, ещё раз повторяю, объёмное. И затем будет церемония подписания документов... Будет подписано четыре договора о принятии в РФ новых субъектов", — уточнил Песков.

Он добавил, что в церемонии подписания документов примут участие главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо).