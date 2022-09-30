На церемонии в Кремле подпишут четыре договора о принятии новых субъектов в состав РФ
Сегодня на церемонии в Кремле будут подписаны четыре договора о принятии в состав РФ новых субъектов: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Будет выступление президента РФ, ещё раз повторяю, объёмное. И затем будет церемония подписания документов... Будет подписано четыре договора о принятии в РФ новых субъектов", — уточнил Песков.
Он добавил, что в церемонии подписания документов примут участие главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей (Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо).
Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, в результате абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Их главы обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России, и сегодня, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о присоединении к РФ новых территорий.
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