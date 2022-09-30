Эксперт назвала плюсы для новых регионов от вхождения в состав России

Высокая явка на прошедших референдумах и выдающиеся результаты показали уровень усталости жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей от киевского режима. Об этом заявила член экспертного клуба "Дигория" Надежда Гавриленко.

"Донецкая и Луганская народные республики ждали этого решения тяжёлых восемь лет. Осознанный выбор в пользу России также сделало и население Запорожской и Херсонской областей. Вхождение в состав России даст новый импульс для развития этих регионов, позволит распространить на жителей все доступные меры поддержки", — сказала она.

Новых граждан РФ после присоединения ждут процессы возобновления работы социальной инфраструктуры, системы образования, воссоздание экономических связей, возрождение национальной культуры, создание комфортной и безопасной среды для жизни, добавила Гавриленко.