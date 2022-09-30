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30 сентября, 08:25

Эксперт назвала плюсы для новых регионов от вхождения в состав России

Эксперт клуба "Дигория" Гавриленко: Вхождение в РФ даст импульс развития новым регионам

Высокая явка на прошедших референдумах и выдающиеся результаты показали уровень усталости жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей от киевского режима. Об этом заявила член экспертного клуба "Дигория" Надежда Гавриленко.

"Донецкая и Луганская народные республики ждали этого решения тяжёлых восемь лет. Осознанный выбор в пользу России также сделало и население Запорожской и Херсонской областей. Вхождение в состав России даст новый импульс для развития этих регионов, позволит распространить на жителей все доступные меры поддержки", — сказала она.

Новых граждан РФ после присоединения ждут процессы возобновления работы социальной инфраструктуры, системы образования, воссоздание экономических связей, возрождение национальной культуры, создание комфортной и безопасной среды для жизни, добавила Гавриленко.

Херсон и Запорожье в составе РФ помогут заменить импортные овощи на российском рынке

Херсон и Запорожье в составе РФ помогут заменить импортные овощи на российском рынке

Напомним, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах, оно проходило и на местах, и на участках на территории России. В итоге абсолютное большинство избирателей во всех четырёх регионах высказалось за присоединение к нашей стране. Ранее главы этих республик и областей обратились к президенту Владимиру Путину с предложением принять регионы в состав России. Это должно случиться уже сегодня, 30 сентября.

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VK / ДНР Онлайн

Артур Лапсаков

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