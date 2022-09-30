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30 сентября, 08:22

Вяльбе уверена, что российских лыжников в ближайшее время не вернут на международную арену

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер национальной команды Елена Вяльбе заявила, что вопрос о возвращении наших спортсменов на международную арену практически снят с повестки Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Об этом она заявила в рамках форума "Россия — спортивная держава".

"Уже никто особо не скрывает, встречались на всех уровнях, вчера встречались приватно с главой FIS. Если до мобилизации и референдумов, как они говорят, FIS рассматривала возможность нейтрального статуса для российских спортсменов, то сейчас эти вопросы с повестки дня фактически сняты. Эта ситуация сильно осложнила возврат российских спортсменов на международную арену", сказала Вяльбе.

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В FIS слова президента ФЛГР назвали предположениями. Окончательное решение будет принято на заседании совета организации 22 октября.

На прошлой неделе генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Мишель Вион заявил, что российские лыжники могут вернуться на международные старты, в том числе на кубок и чемпионат мира, уже в декабре этого года.

Ранее Лайф сообщал, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила российским спортсменам, в том числе и лыжникам, участвовать в международных соревнованиях.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Роман Фейгин

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