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30 сентября, 08:15

Генсек НАТО выступит сегодня с незапланированным заявлением

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 30 сентября, в 19:00 мск выступит с незапланированным заявлением, тема которого не уточняется.

"В пятницу, 30 сентября 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведёт брифинг для СМИ в штаб-квартире НАТО", — говорится в сообщении пресс-службы альянса.

НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии

НАТО считает утечки на "Северных потоках" результатом диверсии

Не исключено, что обращение Столтенберга будет связано с диверсией на "Северных потоках". Напомним, на трубопроводах нашли четыре утечки, которые могли появиться в результате взрывов. В РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках".

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Shutterstock

Александра Вишнякова

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