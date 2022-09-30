Генсек НАТО выступит сегодня с незапланированным заявлением
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сегодня, 30 сентября, в 19:00 мск выступит с незапланированным заявлением, тема которого не уточняется.
"В пятницу, 30 сентября 2022 года, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг проведёт брифинг для СМИ в штаб-квартире НАТО", — говорится в сообщении пресс-службы альянса.
Не исключено, что обращение Столтенберга будет связано с диверсией на "Северных потоках". Напомним, на трубопроводах нашли четыре утечки, которые могли появиться в результате взрывов. В РФ возбудили дело об акте международного терроризма после ЧП на "Северных потоках".
Обложка ©
Shutterstock